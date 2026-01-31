الصحة بغزة: 71 ألفًا و769 شهيدًا منذ بدء الإبادة الجماعية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 17 شهيدًا (منهم 12شهيدًا جديدًا منذ ساعات فجر اليوم وحتى اللحظة) و49 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 509، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,405، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 715 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 71,769 شهيدًا و171,483 إصابة، مشيرةً إلى أنه تم إضافة عدد 85 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 23/01/2026 الى 30/01/2026.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين