فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهلال الأحمر: حصيلة الشهداء مرشّحة للارتفاع في ظل وجود أعداد كبيرة من الجرحى

من الهاسبارا إلى الرصاص: حرب "إسرائيل" على الصحافة الفلسطينية

الدائرة تدور وسيف الشروط يعود إلى حامليه

طقس فلسطين: غائم جزئيا إلى صافٍ

بينهم عائلة كاملة.. 11 شهيدًا وإصابات في قصف الاحتلال على قطاع غزة

صور أقمار صناعية تظهر مشهدا مأساويا في مدينة الزهراء بغزة

أمريكا تغير قيادة مهمتها في قطاع غزة وسط غموض دورها

اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح بالاتجاهين الإثنين المقبل

حركة "الأحرار" تطالب بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى

فصل تعسُّفيّ يهدِّد الأمن الاجتماعيُّ بغزَّة وسط تداعيات الحرب

الهلال الأحمر: حصيلة الشهداء مرشّحة للارتفاع في ظل وجود أعداد كبيرة من الجرحى

31 يناير 2026 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
...
آثار الغارة الإسرائيلية على منزل في قطاع غزة (تصوير: وكالات)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنَّ حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع في ظل وجود أعداد كبيرة من الجرحى، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح الهلال الأحمر في تصريحات صحفية لـ"فلسطين أون لاين"، أنَّ استهدافات الاحتلال لا تفرق بين المناطق الصفراء وغيرها في القطاع.

وأضاف " طواقمنا تواجه عراقيل الاحتلال في نقل الشهداء وإسعاف الجرحى".

وأفادت مصادر صحفية، فجر يوم السبت، بارتقاء 11 شهيدًا وإصابة آخرين في استهدافات الاحتلال التي نركزت على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتكاب مئات الخروقات منذ سريان الاتفاق، أسفرت عن استشهاد 492 فلسطينيًا وإصابة 1356 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي، في ظل صمت دولي واستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية.



 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الهلال الأحمر #الحرب على غزة #شهداء غزة #خروقات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة