الهلال الأحمر: حصيلة الشهداء مرشّحة للارتفاع في ظل وجود أعداد كبيرة من الجرحى

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنَّ حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع في ظل وجود أعداد كبيرة من الجرحى، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح الهلال الأحمر في تصريحات صحفية لـ"فلسطين أون لاين"، أنَّ استهدافات الاحتلال لا تفرق بين المناطق الصفراء وغيرها في القطاع.

وأضاف " طواقمنا تواجه عراقيل الاحتلال في نقل الشهداء وإسعاف الجرحى".

وأفادت مصادر صحفية، فجر يوم السبت، بارتقاء 11 شهيدًا وإصابة آخرين في استهدافات الاحتلال التي نركزت على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتكاب مئات الخروقات منذ سريان الاتفاق، أسفرت عن استشهاد 492 فلسطينيًا وإصابة 1356 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي، في ظل صمت دولي واستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية.







المصدر / فلسطين أون لاين