محدث بالفيديو والصور يومٌ دامٍ على غزَّة.. شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة

31 يناير 2026 . الساعة 07:23 بتوقيت القدس
مركز شرطة الشيخ رضوان أحد أهداف طائرات الاحتلال اليوم والتي ارتقى فيه وحوله شهداء وجرحى إلى جانب مفقودين

ارتقى شهداء وأصيب آخرون،  يوم السبت، في مجازر دامية ارتكبها الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 3 شهداء في استهداف مسيّرة للاحتلال منزلاً في حي النصر غربي مدينة غزة.

وارتقى 7 شهداء من عناصر الشرطة والموقوفين في مركز شرطة الشيخ رضوان عند مفرق بهلول غرب مدينة غزة بعد قصفه من طيران الاحتلال، فيما أكدت مصادر صحفية أن الحصيلة لا زالت أولية.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة خيمة تعود لعائلة أبو حدايد في منطقة أصداء، ما أدى لارتقاء 7 شهداء وهم: ربحي حماد محمد أبو حدايد (الجد)، وأبناؤه: 2. محمد ربحي حماد أبو حدايد 3. حازم ربحي حماد أبو حدايد 4. هيجر ربحي حماد أبو حدايد، وأحفاده:
  5. ليا محمد ربحي أبو حدايد،  6. شام حازم ربحي أبو حدايد،  7. جبريل حازم ربحي أبو حدايد.

وذكرت المصادر، أن العائلة كاملة من الأب والأم والأبناء من عائلة أبو حدايد ارتقوا شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بمواصي خانيونس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قصف الاحتلال أدى لاشتعال خيام النازحين المحيطة بخيمة عائلة أبو حدايد.

كما ارتقى 5 شهداء بينهم طفلتان وسيدتان وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق العباس غربي المدينة، فيما أصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط شارع الجلاء في مدينة غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارتين على مبنى إدارة مخيم غيث محيط كلية الرباط في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
 

