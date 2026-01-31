بينهم عائلة كاملة.. 11 شهيدًا وإصابات في قصف الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين أون لاين

31 يناير 2026 . الساعة 07:23 بتوقيت القدس
احتراق خيام النازحين في قصف الاحتلال على غزة (أرشيفية)

ارتقى شهداء وأصيب آخرون، فجر يوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 11 شهيدًا وإصابة آخرين في استهدافات الاحتلال التي نركزت على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة خيمة تعود لعائلة أبو حدايد في منطقة أصداء، ما أدى لارتقاء شهداء عرف منهم: حازم ربحي حماد أبو حدايد، شام حازم رباح أبو حدايد، محمد رباح حماد أبو حدايد.

وذكرت المصادر، أن عائلة كاملة من الأب والأم والأبناء من عائلة أبو حدايد ارتقوا شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بمواصي خانيونس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قصف الاحتلال أدى لاشتعال خيام النازحين المحيطة بخيمة عائلة أبو حدايد.

كما ارتقى 4 شهداء بينهم طفلتان وسيدة وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق العباس غربي المدينة، فيما أصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط شارع الجلاء في مدينة غزة

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

