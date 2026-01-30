الدولار يرتفع بعد ترشيح ترامب لرئيس جديد للبنك المركزي

ارتفع الدولار اليوم الجمعة بعد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق كيفن وارش لمنصب الرئيس المقبل للمجلس، وذلك في ظل تعافي العملة الأمريكية من موجة بيع حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع يرى محللون أنها كانت مبالغا فيها على المدى القصير.

واختار ترامب اليوم الجمعة وارش لرئاسة البنك المركزي الأمريكي عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو أيار. ويُتوقع أن يدعم وارش خفض أسعار الفائدة، لكنه سيتجنب التيسير النقدي الحاد الذي يتبناه بعض المرشحين الآخرين.

وقال مارك تشاندلر، المحلل في بانوكبيرن جلوبال فوركس، إن ارتفاع الدولار اليوم سببه على الأرجح عمليات بناء مراكز قبل الإعلان.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، مستوى 96.73 نقطة، مرتفعا 0.57 بالمئة، بينما انخفض اليورو 0.55 بالمئة إلى 1.1903 دولار.

وعزز الدولار مكاسبه بعد بيانات اليوم أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، إذ يبدو أن الشركات نقلت التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم الجمركية على الواردات إلى المستهلكين.

وانخفض الين 0.94 بالمئة مقابل الدولار إلى 154.57 للدولار. ومع ذلك، لا يزال الدولار في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تعادل 0.73 بالمئة مقابل العملة اليابانية.