الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل المواطنين وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الشبان خلال اقتحام مدينة نابلس وبلداتها، حيث جرى اعتقال الشاب محمد الجبالي عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب يامن خالد علوش من شارع (10) في المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب حمزة بولص من نابلس.

وفي جنوب المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم عبد الكريم داوود من بلدة بيتا، كما اعتقلت الشاب أحمد راجح صباح خلال اقتحام بلدة عوريف.

وفي سياق متصل، قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جون عادل حنا مره (28 عامًا) من بيت لحم

وتأتي هذه الحملة في سياق التصعيد المستمر الذي تنفذه قوات الاحتلال بحق المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، مترافقة مع عمليات اقتحام وتنكيل متواصل

المصدر / وكالات