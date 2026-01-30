شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة بغزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ112 على التوالي، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات.

ارتقى شهيدان وأصيب آخرون، فجر يوم الجمعة، في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وهما: الشهيد/ياسر محمد جبر أبو شحادة (21 عامًا)

الشهيد/ وليد حسن إبراهيم درويش (20 عامًا).

وشن طيران الاحتلال، فجر يوم الجمعة، سلسلة غارات في مناطق انتشاره بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية لاحقت مراكب الصيادين وأطلقت النار تجاههم على شواطئ بحر مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 492، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,356، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 715 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71,667 شهيدًا، و 171,343 إصابةً.

المصدر / فلسطين أون لاين