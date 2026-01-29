فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء.. 34 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

فضيحة أمنية.. قريب رئيس الشاباك متورّط بتهريب بضائع محظورة لغزة

شهداء في قصف إسرائيلي على وسط غزة.. الاحتلال يُواصل خروقاته

بدران: حماس تبذل جهودًا حثيثة لتسليم المسؤولية للجنة "إدارة غزة"

محمد أبو وطفة... أب خرج لقوت أطفاله فعاد ببترٍ وفقدٍ لا يُحتمل

عائلة عابد تبحث عن مصير ابنها المعتقل منذ اقتحام الشِّفاء

للمرة الأولى… جيش الاحتلال يقبل تقديرات الصحة بغزة حول ضحايا الإبادة

مرداوي يدعو لموقف موحد في مواجهة اعتداءات المستوطنين بالضفة

أسير إسرائيلي سابق يروي نجاته من قصف كـ "الزلزال" في غزة

الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة المصابة بالسرطان فداء عساف

الصومال يمنع تحليق طيران أركيا الإسرائيلية بأجوائه

29 يناير 2026 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

ذكرت قناة عبرية، الخميس، أن الصومال قررت إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات شركة "أركيا" الإسرائيلية للطيران.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "الحكومة الصومالية أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية لشركة أركيا الإسرائيلية دون إبداء الأسباب"، لكن "من المرجح أن يكون السبب هو الاعتراف بأرض الصومال".

وأضافت القناة، أن "إسرائيل" علمت بالقرار بعد تلقي مكاتب شركة "أركيا" إشعارا بإلغاء تصريحها بالمرور عبر المجال الجوي الصومالي.

وأوضحت أن "أركيا" تحصل على تصريح متجدد بالمرور عبر المجال الجوى الصومالى شهريا، إلا أنه لم يُمنح تصريح لشهر فبراير المقبل.

ووفق المصدر ذاته، تم إخطار "أركيا" بمنع تحليق طيرانها فوق الأجواء الجوية للصومال خلال رحلتها المرتقبة في فبراير، المتجهة إلى تايلاند.

ونوهت القناة إلى أن مسار الرحلة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، سيصبح أطول بكثير، لكنها أشارت إلى أن شركات الطيران الإسرائيلية الأخرى، مثل "العال" لم تتلق بعد إشعارا بتجديد الموافقة الدورية على الطيران في الأجواء الصومالية.

وفي ديسمبر 2025 أعلنت "إسرائيل" اعترافها بالإقليم الانفصالي، ما أثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لـ "تل أبيب".

#الصومال #الطيران الإسرائيلي #أرض الصومال #طيران أركيا الإسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة