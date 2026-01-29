مقتل الفنانة السورية "أم زكي" في منزلها بدمشق

متابعة/ فلسطين أون لاين

عثر على الفنانة السورية هدى شعراوي يوم الخميس، مقتولة في منزلها بقلب العاصمة دمشق، عن عمر ناهز 87 عاماً، وذلك في ظروف غامضة.

وتناقلت مواقع سورية خبر الوفاة مشيرة إلى أنها تمت "بظروف غامضة"، فيما رجحت مصادر أخرى بأن الراحلة قُتلت على يد خادمتها التي ارتكبت جريمتها ولاذت بالفرار، بينما فتحت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً.

بدوره، أكد نقيب الفنانين مازن الناطور، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على الممثلة السورية هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها.

وأوضح الناطور أن المعلومات الأولية الصادرة عن الطب الشرعي تشير إلى أن الجريمة وقعت ما بين الساعة 5 و6 من صباح اليوم الخميس، لافتاً إلى أن المشتبه بها هي خادمة الضحية، والتي لا تزال متوارية عن الأنظار حتى الآن.

يذكر أن الفنانة الراحلة شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية وتميزت في أعمال البيئة الشامية. ودورها الأبرز كان في مسلسل "باب الحارة" الشهير، والذي لعبت فيه دور "الداية أم زكي".