اتصال مصري–قطري على وقع تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران

29 يناير 2026 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
في ظلّ أجواء إقليمية مشحونة وتوتّر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، لبحث أحدث التطورات في المنطقة وعدد من الملفات المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: إن الجانبين أكدا خلال الاتصال أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الخارجية المصرية في بيان أمس الأربعاء أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل التقديرات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل التهدئة، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود لمنع اتساع دائرة التوتر وتهيئة المناخ أمام الحلول السياسية.

وأكد الطرفان أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي ودعم الظروف التي تتيح استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، وصولاً إلى تسوية شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف وتدعم استقرار المنطقة.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي المكثّف وسط تقارير عن احتمالية توجيه واشنطن ضربات جديدة ضد إيران، إذ ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس تنفيذ هجوم كبير بعد تعثّر المحادثات الأولية بين واشنطن وطهران بشأن الحد من البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

