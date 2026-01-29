إيقاف وغرامات ضخمة.. "الكاف" يعاقب السنغال والمغرب بعد نهائي ناري في أمم إفريقيا

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" حزمة عقوبات قاسية على اتحادي السنغال والمغرب وعدد من اللاعبين والمسؤولين، عقب الأحداث المتوترة التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا الذي انتهى بتتويج "أسود التيرانغا" على حساب "أسود الأطلس" بهدف نظيف في الرباط يوم 18 يناير/كانون الثاني.

المباراة شهدت توتراً شديداً داخل الملعب وخارجه، خاصة بعد إلغاء هدف للسنغال واحتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة، مما فجّر احتجاجات واسعة بين اللاعبين والجماهير.

عقوبات صارمة على الجانب السنغالي

وفق بيان الكاف، جاءت العقوبات على الاتحاد السنغالي ولاعبيه وجهازه الفني على النحو التالي: إيقاف المدرب باب ثياو لـ5 مباريات وغرامة قدرها 100 ألف دولار بسبب "سلوك غير رياضي وإساءة لسمعة كرة القدم"، وإيقاف اللاعب شيخ باروي نداي مباراتين بسبب سوء السلوك تجاه الحكم، وإيقاف إسماعيلا سار مباراتين للسبب ذاته، وتغريم الاتحاد السنغالي 300 ألف دولار لسلوك جماهيره، و300 ألف دولار أخرى بسبب تصرفات لاعبيه وجهازه الفني، وغرامة 15 ألف دولار نتيجة حصول 5 لاعبين على بطاقات صفراء.



اللعب المغربي أشرف حكيمي (وكالات)

المغرب بدوره تحت المقصلة

العقوبات على الجامعة الملكية المغربية جاءت كالتالي: إيقاف إسماعيل صيباري 3 مباريات وغرامته 100 ألف دولار، إيقاف أشرف حكيمي مباراتين إحداهما مع وقف التنفيذ لمدة عام، غرامة 200 ألف دولار بسبب "سلوك غير مناسب" لجامعي الكرات، وغرامة 100 ألف دولار لاقتحام لاعبين وفنيين منطقة مراجعة الـVAR وعرقلة الحكم، وغرامة 15 ألف دولار لاستخدام جماهير المغرب الليزر أثناء المباراة، كما رفضت لجنة الانضباط احتجاج المغرب ضد ما قال إنه مخالفات ارتكبها الجانب السنغالي.

توترات في الملعب والمدرجات

بلغ التوتر ذروته عندما غادر عدد من لاعبي السنغال الملعب اعتراضًا على ركلة الجزاء التي احتُسبت للمغرب، قبل أن يعيدهم ساديو ماني. وفي المدرجات حاول مشجعون سنغاليون اقتحام الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى أثناء استعداد إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها، وفي الشوط الإضافي، خطف بابي غاي هدف الفوز السنغالي بتسديدة قوية حسمت اللقب، وبينما تتواصل تداعيات المباراة، يُحاكم 18 مشجعًا سنغاليًا على خلفية أعمال شغب، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في 29 يناير/كانون الثاني.

