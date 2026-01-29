الذهب يقترب من 5600 دولار

واصل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعه الخميس مقتربا من مستوى 5600 دولار للأوقية مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولارا.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 5511.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق.

وارتفعت عقود الذهب تسليم أبريل/ نيسان 4.7% إلى 5591 دولارا، بعدما كانت قد بلغت نحو 5625.9 دوارا خلال تعاملات اليوم.

وقال محللون في "أو سي بي سي في مذكرة: "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية ⁠والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية".

وأضافوا "لم ​يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم؛ بل أصبح يُنظر إليه بشكل ‍متزايد على أنه أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي".

وكسر الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم الاثنين وارتفع بأكثر من 10% حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعا بمزيج ‍من العوامل منها الطلب ⁠القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار.

من ناحية ‌أخرى، قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وعزز المتعاملون توقعاتهم بخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في يونيو/حزيران المقبل لكن ليس قبل ذلك.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم ‌باول إن التضخم في ديسمبر/كانون الأول كان على الأرجح أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويستفيد الذهب -وهو وسيلة تقليدية للتحوط من ‌عدم اليقين والتضخم- من أسعار الفائدة المنخفضة.

