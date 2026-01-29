"بينهم عضو كنيست".. مستوطنون يقتحمون قبر يوسف في نابلس

اقتحم جيش الاحتلال، بقوات كبيرة من الآليات العسكرية والقوات الراجلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال حوّلت عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية لتمركز القناصة، ضمن طوقٍ أمني واسع فُرض في محيط القبر؛ حيث أُجبرت عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها في شارع عمّان، فيما احتُجزت عائلة أخرى في منطقة الضاحية بالمدينة.

وشرعت جرافة عسكرية إسرائيلية بسلسلة إغلاقات على طريق عبور المستوطنين، بدءاً من حاجز بيت فوريك شرق نابلس وصولاً إلى محيط قبر يوسف، ما أدى إلى تعطيل الحركة في المنطقة.

وقالت قناة كان العبرية، إنه للمرة الأولى منذ 25 عاما، أقيمت صباح اليوم صلاة شحريت (صلاة الصباح اليهودية) في قبر يوسف في نابلس.

وأشارت إلى أنّ الصلاة أقيمت بحضور يهود وصلوا إلى المكان للمرة الأولى منذ قرار وزير الحرب يسرائيل كاتس، الذي أدى إلى توسيع ساعات الدخول لتشمل أيضا ساعات النهار.

وأضافت "شارك في الصلاة، رئيس "مجلس السامرة" يوسي دغان، وعضو الكنيست تسفي سوكوت".

وفي السياق، ذكر بيان للهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بعد أن تعمّدت آلية عسكرية إسرائيلية دهسه، ما أسفر عن إصابته بكسور في أنحاء جسده.

المصدر / فلسطين أون لاين