فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتصال مصري–قطري على وقع تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران

خلافات بين "إسرائيل" ومصر حول عدد الداخلين والخارجين عبر معبر رفح.. (طالع التفاصيل)

فيديو واحد يصنع ثروة.. القصة الغريبة لأشهر مدفأة على يوتيوب

أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران

إيقاف وغرامات ضخمة.. "الكاف" يعاقب السنغال والمغرب بعد نهائي ناري في أمم إفريقيا

لليوم الثالث تواليًا.. الاحتلال يُواصل حصار بلدة حزما

لماذا يريد ترمب دولارًا ضعيفًا؟.. قراءة في الرسائل والمخاطر

"حرس الثورة": جاهزون لكل السينايورهات والخيار العسكري ضد إيران "فاشل"

ملحق دوري أبطال أوروبا يشعل الحسابات: من يواجه ريال مدريد؟

مبابي يحطم الرقم القياسي لرونالدو في دوري أبطال أوروبا

محدث شهيد وقصفٌ جويّ ومدفعي.. الاحتلال يُواصل خروقاته في غزة

29 يناير 2026 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" وعمليات نسف لمنازل المواطنين في غزة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين، بالتزامن مع تصاعد خروقاته للبروتوكول الإنساني الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية، باستشهاد أحمد رمزي سعيد بربخ (32 عامًا) برصاص الاحتلال في حيّ الشيخ ناصر شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه مناطق شرق خان يونس.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه تجاه شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر  محلية بأن الاحتلال نسف عددًا من المنازل السكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي نيرانه شمال المدينة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 492، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,356، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 715 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 71,667 شهيدًا، و 171,343 إصابةً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خروقات وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة