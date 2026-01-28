فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

آلية جديدة لتشغيل معبر رفح… عبور مشاة فقط في الاتجاهين

هويدي: غزة لا تزال تعيش "القتل بلا مساءلة" رغم وقف إطلاق النار

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند حاجز الأنفاق غرب بيت لحم

مصر تواجه البرازيل وديًا استعدادًا لمونديال 2026

نظام غذائي ليومين فقط يخفض الكوليسترول لأسابيع

حمى شوكية تهدد الفلسطينيين في غزة وسط تفاقم أوضاع المرضى

سامسونج تكشف عن ميزة "شاشة الخصوصية" في Galaxy S26

غوغل تدفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى تجسس على المستخدمين

دراسة: النوبة القلبية ليست مشكلة قلبية فقط

الشرع يصل موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين

حول الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

الشرع يصل موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين

28 يناير 2026 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
...
الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وكالات)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع  الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ثاني زيارة رسمية له منذ توليه الرئاسة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكد الكرملين أن اللقاء سيبحث الوضع في الشرق الأوسط وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق، وسط نشاط متزايد في التعاون بين البلدين منذ تغيير القيادة في سوريا.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في موسكو، زاور شوج، أن المحادثات ستتناول إعادة هيكلة الوجود الروسي في سوريا، بالإضافة إلى قضايا التعاون الاقتصادي وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

وتحافظ روسيا على وجود عسكري في قاعدة حميميم الجوية بطرطوس وقاعدة بحرية في اللاذقية، فيما أخلت الأسبوع الماضي قاعدة القامشلي في الحسكة بعد تواجد استمر منذ 2016.

وكان الرئيس السوري قد التقى بوتين في أكتوبر/تشرين الأول 2025 في أول زيارة رسمية له بعد توليه المنصب، فيما دعمت موسكو نظام الأسد طوال حكمه الذي دام ربع قرن، متدخلة بقواتها وغارات جوية أثرت بشكل كبير على مسار النزاع في سوريا.

المصدر / وكالات
#الشرق الأوسط #الكرملين #بوتن #الشر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة