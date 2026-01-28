القضاء الإيراني يعدم متهماً بالتجسس لصالح (إسرائيل)

نفذت السلطات القضائية الإيرانية، الأربعاء، حكم الإعدام بحق المواطن حميد رضا ثابت إسماعيل بور بعد إدانته بالتجسس والتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد". ويأتي هذا الحكم عقب تصديق المحكمة العليا واستكمال جميع الإجراءات القانونية، ويُعد الثالث خلال أقل من أسبوع.

وأوضح المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن المتهم تم توقيفه في 9 مايو 2025 بعد اكتشاف اتصالات سرية مع شبكات استخباراتية إسرائيلية، مشيراً إلى تورطه في تحويل مبالغ مالية عبر عملات رقمية لصالح تلك الشبكات، بالإضافة إلى إرسال وثائق ومعلومات مصنفة وتنفيذ مهام استخباراتية وعملياتية شملت شراء معدات ونقل سيارات مفخخة داخل محافظتي أصفهان ولرستان، تمهيداً لأعمال تخريبية استهدفت منشآت صاروخية تابعة لوزارة الدفاع، إلا أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تمكنت من إحباط هذه العمليات.

كما أظهرت التحقيقات أن التعاون مع الموساد بدأ عبر الإنترنت، واستُخدم المتهم كعنصر دعم لوجستي في تنفيذ العمليات، وفقاً لما أفادت به اعترافاته. وبناءً على الأدلة الأمنية والاعترافات، قضت المحكمة بالإعدام ومصادرة الأموال المتحصلة من أنشطته غير المشروعة.

ويأتي هذا الإعدام في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال أسطول حربي نحو إيران، قائلاً في كلمة له اليوم: "هناك أسطول رائع يبحر الآن نحو إيران، ونأمل أن يبرموا اتفاقاً".

يُذكر أن الإعدام الأخير هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق علي أردستاني المتهم بالتجسس لمصلحة "الموساد"، ضمن حملة متصاعدة ضد من يُتهمون بالعمالة والتخابر، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت المواقع العسكرية الإيرانية من داخل البلاد خلال حرب يونيو الماضية.

المصدر / وكالات