هاتف نتنياهو مغُطَّى الكاميرات يُشعل جدلًا وتساؤلاتٍ واسعة.. ما القصة؟

28 يناير 2026 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
رئيس حكومة الاحتلال المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو

أثارت صور متداولة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جدلاً واسعًا، بعدما ظهر وهو يحمل هاتفًا محمولًا أُخفيت كاميراته بشريط لاصق.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن نتنياهو لا يملك هاتفًا محمولًا شخصيًا، وهو أمر كرره أكثر من مرة، مضيفة أن رئيس الوزراء يستخدم هواتف تابعة لمساعديه يتم استبدالها دوريًا.

وتابعت "وعندما يحتاج لإجراء مكالمة، يستخدم الهاتف لفترة قصيرة ثم يُعاد مباشرةً إلى المساعدين".

وأوضحت الصحيفة أن الصورة التقطت يوم الاثنين داخل قاعة الكنيست، حيث كان نتنياهو يحمل هاتفًا من نوع آيفون، مشيرة إلى أن جميع المسؤولين وكبار ضباط الجيش يتلقون أجهزة آيفون بدل الأجهزة الصينية، لمنع تسريب المعلومات.

وأضافت "معاريف" أن وضع الشريط اللاصق على الكاميرات هو إجراء أمني روتيني وبسيط، يُطبق على أي موظف أو زائر يدخل منشأة حساسة أو تابعة "لقطاع الأمن"، بحيث لا يمكن استخدام الكاميرا أثناء التواجد داخل المنشأة.

وأوضحت الصحيفة أن إزالة الشريط تترك علامة مميزة تؤكد أنه جرى نزعه من الجهاز، ويمكن لعناصر الأمن عند المغادرة التأكد من سلامته.

صورة لنتنياهو يغطي كاميرا هاتفه

وشددت على أن الهدف من استخدام الشريط لا يتعلق بخشية من نتنياهو نفسه أو مساعديه، بل لحماية الهواتف من أي اختراق عن بعد أو تجسس محتمل.

وأكدت الصحيفة أن هذه الإجراءات تهدف لتفادي أي إمكانية استخدام الكاميرات من جهات تجسس غير خاضعة للرقابة ومن مسافات بعيدة، وهي جزء من بروتوكولات الأمان المتبعة لدى المسؤولين الإسرائيليين في المناصب العليا.

اقرأ أيضًا: "هاكرز" يعلنون اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو ويهددون بنشر معلومات

وأثارت الصور المسرَّبة موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يستخدم هاتفا من نوع سامسونغ، وقد غُطيت عدسات كاميرته بشريط لاصق بدقة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل رُصد في قاعة الكنيست ممسكا بهاتف آيفون خاضع للإجراء الوقائي ذاته.

 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الأمن السيبراني #هاتف نتنياهو

