الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة النطاق في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في نابلس وطوباس وقلقيلية والخليل، إلى جانب القدس وبيت لحم وطولكرم، وترافقت مع مداهمة منازل، واعتقال عشرات المواطنين، بعضهم بعد إصابتهم بالرصاص.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسماعيل فايق نصار من مخيم الفوار جنوب الخليل، والشاب محمد عزيز عامر عمرو من مدينة دورا جنوب المحافظة، إضافة إلى اعتقال عزالدين غيث من منطقة عين سارة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد نعيم أبو عاهور من منزله في شارع الصف بمدينة بيت لحم التابعة للمحافظة، واعتقلت من بلدة الخضر في بيت لحم الشابين زياد خالد موسى ومحمود يوسف موسى.

وفي محافظة طوباس، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة عقابا شمال المدينة، طالت ستة عشر مواطنًا، وهم: محمد صبحي سلامة، أحمد نبيل سلامة، محمد عماد أبو عره، أحمد يوسف أبو عره، علي يوسف البدوي، عزالدين عماد المصري، جودت صالح المصري، عدي نمر المصري، ناجي محمود أبو عره، عبد الله زياد أبو عره، عدنان محمد سعيد أبو عره، محمد عدنان أبو عره، رائد مصطفى ناجي أبو عره، صبري محمد السيد، وجدي محمد أحمد غنام، ومحمد هاشم حافظ حمدان.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من بلدة بورين جنوب المدينة، عُرف منهم خمسة وثلاثون معتقلًا، هم: آدم مجد عسعوس، مجد موسى عسعوس، لقمان نجار، محمد ناصر عسعوس، ناظم عسعوس، أحمد علي عيد، وديع بشار قادوس، محمد علي قادوس، محمد حامد زبن، سلهم حامد زبن، علاء راجح قادوس، أمجد لؤي، فؤاد هشام البرمكي، إبراهيم علاء عمران، وليد مرسي، عماد موسى عسعوس، محمد عبد الله عسعوس، محمد أحمد عيد، حسان مؤيد نجار، أمجد بشير قادوس، محمد أبو عرب، عمر بشير قادوس، أحمد حسين عسعوس، يزن حسين عسعوس، رأفت عسعوس، محمد سهيل، فراس حكم منصور، عبد العظيم شحادة، حبيب بلال نجار، عمرو محمد زبن، نوار بلال عيد، مؤيد طاهر، محمود عمار عيد، سامح محسن علي، وإياد عيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان من بلدة مادما جنوب نابلس، عُرف منهم: بشير فيصل نصار، فيصل بشير نصار، محمد عبد الله قط، صامد نصر نصار، رعد معتصم زيادة، ياسر أبو محمود زيادة، أنس فوزي زيادة، نضال نزال زيادة، أسيد عبد الناصر، أويس عبد الناصر، محمد وليد زيادة، وجيه قط أبو البراء، يوسف وجيه قط، براء وجيه قط، عمار ياسين، محمود عبد الله، فريد أبو حذيفة، أحمد فؤاد، ورافي أحمد.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من بلدة إماتين شرق المدينة، وهم: ثابت يوسف جمعة، محمد منذر، حمزة غانم، معين عبيد، موسى بري، عز بري، زيد بري، محمد حسين بري، حذيفة خليل، وهمام زياد صوان.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد فيالة من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

أما في محافظة طولكرم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خضر محمد شحادة بعد إصابته بالرصاص خلال اقتحام المدينة.

يحذر مكتب إعلام الأسرى من التصعيد الخطير في حملات الاعتقال الجماعي، لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة شمال الضفة، مؤكدًا أن اعتقال العشرات دفعة واحدة، واحتجاز الجرحى، يعكس سياسة انتقامية منظمة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين ومطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الجرائم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى