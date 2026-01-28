الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة عالميًا

تجاوز ‌الذهب يوم الأربعاء مستوى 5200 دولار للمرة الأولى، بعد ارتفاعه بأكثر من 3% أمس، مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية وقبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 5254.58 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5260.7 دولارا في وقت ​سابق.

وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 20% منذ بداية العام، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‍تسليم فبراير/شباط 3.1% إلى 5237.70 دولارا للأوقية.

المصدر / وكالات