غارات جوية وتفجير روبوتات مفخّخة.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في قطاع غزَّة

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، قصفًا جويًا ومدفعيًا متزامنًا استهدف مناطق متفرّقة في قطاع غزة، فيما فجَّر روبوتًا مفخخًا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال شنّ غارتين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع غارتين جنوب شرق المدينة.

وفجَّرت قوات الاحتلال "روبوتًا مفخخًا" في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ومن جهته، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، أن الوضع الصحي في القطاع بلغ أسوأ مراحله منذ بدء حرب الإبادة، محذرًا من نفاد أكثر من 70% من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، في ظل الحصار المشدد ومنع إدخال المستلزمات الطبية.

وقال أبو سلمية إن "المستشفيات تعمل بأقل الإمكانيات الممكنة، بينما تتزايد أعداد المرضى بسبب تفشي الأوبئة والفيروسات الموسمية التي أودت بحياة أطفال وكبار سن خلال الأيام الماضية. كما حذر من سقوط مزيد من الضحايا الذين كان يمكن إنقاذهم لو فتحت المعابر، بعد أكثر من عامين من الحرب المتواصلة على قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين