فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُواصل احتجاز 776 شهيدًا في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى

الذهب يتجاوز 5200 دولار للأونصة عالميًا

غارات جوية وتفجير روبوتات مفخّخة.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في قطاع غزَّة

الخليل.. شهيد برصاص الاحتلال في الظاهرية والقوى الوطنية تعلن الإضراب الشامل

من غزّة إلى غرينلاند... الأوطان ليست أراضي للبيع

لا أسرى في غزة، لكن أشباح رون آراد وغاي خيفر ما زالت تطاردهم

طقس فلسطين: منخفضٌ جويّ وتحذيراتٌ من سرعة الرياح

تحقيق يكشف تورّط جنود ومستوطنين في تهريب بضائع محظورة لغزة

استنفار إسرائيلي بعد رصد محاولة بتسلل عبر الأردن

مصادر: فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين

بالصور غارات جوية وتفجير روبوتات مفخّخة.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في قطاع غزَّة

28 يناير 2026 . الساعة 07:44 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارات إسرائيلية ونسف للمنازل في غزة (أرشيفية)

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، قصفًا جويًا ومدفعيًا متزامنًا استهدف مناطق متفرّقة في قطاع غزة، فيما فجَّر روبوتًا مفخخًا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال شنّ غارتين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع غارتين جنوب شرق المدينة.

وفجَّرت قوات الاحتلال "روبوتًا مفخخًا" في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ومن جهته، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، أن الوضع الصحي في القطاع بلغ أسوأ مراحله منذ بدء حرب الإبادة، محذرًا  من نفاد أكثر من 70% من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، في ظل الحصار المشدد ومنع إدخال المستلزمات الطبية.

وقال أبو سلمية إن  "المستشفيات تعمل بأقل الإمكانيات الممكنة، بينما تتزايد أعداد المرضى بسبب تفشي الأوبئة والفيروسات الموسمية التي أودت بحياة أطفال وكبار سن خلال الأيام الماضية. كما حذر من سقوط مزيد من الضحايا الذين كان يمكن إنقاذهم لو فتحت المعابر، بعد أكثر من عامين من الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خروقات وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة