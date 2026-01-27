أسرار بسيطة تحوّل طهيك إلى مستوى عالمي

هل يمكن أن يتحول مطبخ المنزل إلى مساحة تليق بمطاعم النجوم العالمية؟ يبدو أن الأمر ممكن تمامًا، وفق ما يؤكده اثنان من أبرز الطهاة الأوروبيين الحاصلين على نجوم ميشلان، واللذين يكشفان أسرارًا بسيطة لا تحتاج إلى أدوات معقدة أو مكونات نادرة، لكنها قادرة على إحداث فارق مذهل في النكهة والمظهر وتجربة الطعام كاملة.

الطاهي السويسري ماركو كامبانيللا (33 عامًا)، الحاصل على نجمتين ولقب طاهي العام 2025، والطاهي بييرو رونكوروني (33 عامًا)، صاحب النجمة الخضراء الشهيرة عن مطبخه النباتي، يجتمعان رغم اختلاف أساليبهما على فلسفة واحدة:"الطهي فنّ.. والصبر أهم مكوناته".

هناك خمس قواعد ذهبية من مطابخ ميشلان إلى منزلك:

صورة تعبيرية

أولا- اخفّض الحرارة، واترك الطعام يتكلم

يقول كامبانيللا: إن الاستعجال هو أكبر أخطاء المطبخ المنزلي، إذ تقضي الحرارة العالية على التفاصيل الدقيقة للنكهة، خصوصًا في الخضراوات، الطهي المثالي يبدأ بدرجات معتدلة بين 160 و180 درجة، حيث تنضج المكونات ببطء وتحتفظ بلونها وقيمتها الغذائية.

ثانيًا- في مطابخ ميشلان

الصلصات لا تُستعجل، واللحوم تُترك لتنضج بروية، والخضار تحتاج وقتها كاملًا، تبّل بخفة، "القليل يكفي" في المطبخ الراقي، لا تُغرق الأطباق في البهارات، يكتفي كامبانيللا بالملح والفلفل ولمسة من البابريكا، بينما يستخدم رونكوروني توابل دافئة مثل الكركم والزنجبيل مع الخضار الشتوية، ويضيف معجون "شيو كوجي" الياباني لمنح نكهة متوازنة.

ونصيحتهما الذهبية: أضِف الأعشاب الطازجة في النهاية فقط، فالحرارة تسرق عطرها، تجنّب مكعبات المرقة والمنكّهات الصناعية في مطبخ يحترم نفسه.

ثالثًا- المكونات هي السر

الطهي لا يبدأ عند الموقد، بل في السوق، فالخضراوات المحلية والطازجة تتفوّق لونًا ونكهة وقيمة غذائية على تلك التي قطعت مسافات طويلة، وفي الشتاء، ينصح الطهاة بالاعتماد على الخضراوات الجذرية مثل:

الشمندر – اللفت – البطاطا – الكرفس، أما اللحوم والأسماك، فتتطلب معرفة دقيقة بمصدرها، ليس ترفًا بل مسؤولية أخلاقية تنعكس مباشرة على جودة الطبق.

رابعًا- اصنعه بنفسك.. ستجد الفرق

في مطابخ ميشلان، كل شيء تقريبًا يُحضّر يدويًا:

المعكرونة، المرق، الصلصات… ليس تعقيدًا، بل إيمانًا بأن العودة إلى الأساسيات هي الطريق الأقصر للنكهة الحقيقية.

وينصح الطهاة بتجربة إعداد: العجين المخمّر، والمرق المنزلي، والمعكرونة الطازجة، ويؤكدون أن الأمر أبسط مما يبدو، والاستثناء الوحيد تقريبًا هو الطماطم المعلّبة عالية الجودة.



صورة تعبيرية

خامسًا- قدّم الطبق بحب.. فالعين تأكل أولًا

التجربة لا تكتمل دون تقديم جميل ومدروس، يقول رونكوروني: "الطعام لا يؤكل فقط، بل يُعاش"، وتعتمد قواعد التقديم على: كميات صغيرة، وتوزيع محسوب، وألوان متناغمة، ولمسات أخيرة من الأعشاب أو الصلصة، وأطباق مُختارة بعناية، فالطاهي فنان، والطبق لوحته.

"لست بحاجة إلى مطبخ محترف أو نجمة ميشلان لتبدع؛ كل ما تحتاجه هو وعي وصبر واحترام للطعام" هذه –بحسب كبار الطهاة– هي الحيلة الأكبر التي تصنع الفارق بين طبخ عادي وطبق يستحق التصفيق.

المصدر / وكالات