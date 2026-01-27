فلسطين أون لاين

27 يناير 2026 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
...
تصاعد عمليات الهدم في القدس المحتلة (أرشيفية)

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، بهدم محال تجارية في محيط مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المطار في محيط مخيم قلنديا، وأخطرت عددًا من المحال التجارية بالهدم، وطالبت أصحابها بإخلائها.

ولليوم الثاني على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا عسكريا واسعا شمال مدينة القدس المحتلة، شمل اقتحام بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا.

ومن جهتها، أكدت محافظة القدس أن أعمال الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في شارع المطار قرب مخيم قلنديا تُنفَّذ على قطعة الأرض رقم (1) المحاذية لمعهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا، وهي أرض مسجّلة رسميًا في الطابو باسم "أراضي مطار – خزينة المملكة الأردنية الهاشمية".

المصدر / وكالات
