الاحتلال يواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، حملات الاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين، تركزت في محافظات نابلس والخليل وقلقيلية وطولكرم، وترافقت مع مداهمة منازل والضغط على عائلات معتقلين لإجبارهم على تسليم أنفسهم.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين يحيى وعادل أحمد عثمان، إلى جانب الشاب خالد جمال عثمان، بعد اقتحام بلدة بيتا جنوب المحافظة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين ثائر ونزار طميزة من بلدة إذنا غربي الخليل، كما اعتقلت المواطن حمزة الجياوي عقب مداهمة منزله في البلدة ذاتها، إضافة إلى اعتقال محمد نضير جدوع شلالدة من بلدة سعير شمال المحافظة، واعتقال كل من محمد عبد سلامة وحسين اليمني من مدينة يطا جنوب الخليل.

أما في محافظة طولكرم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جميل شريم من مدينة طولكرم، أثناء مروره على حاجز جبارة العسكري، وذلك بعد الضغط على عائلته لإجباره على تسليم نفسه.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من قرية جيوس شرق المدينة، وهم: عمرو جهاد سليم، غسان حسام الحرامي، محمد إبراهيم نوفل، بنان مراد خالد، محمد حافظ، وصائب شماسنه، إلى جانب اعتقال الشاب أسامة غالب.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار الاعتقالات اليومية، واستخدام أساليب الضغط على العائلات لإجبار المطلوبين على تسليم أنفسهم، يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة العقاب الجماعي، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى