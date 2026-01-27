خروقاتٌ إسرائيلية مُتواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النَّار عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف المنازل في عدة مناطق بقطاع غزة، بالتزامن مع انتهاكه الفاضح لتنفيذ البروتوكول الإنساني في القطاع.

قصفت مدفعية الاحتلال، فجر يوم الثلاثاء، مناطق شرق مدينة غزة، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع وشرقي غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وإطلاقال نار من الآليات تجاه مناطق شرق خان يونس جنوبي القطاع.

ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن العثور على جثمان آخر الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يثبت التزام الحركة الكامل بجميع متطلبات اتفاق وقف الحرب، بما يشمل مسار التبادل وإغلاقه بشكل كامل وفق ما نصّ عليه الاتفاق.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، تعليقًا على إعلان جيش الاحتلال العثور على جثمان الجندي، إن حركة حماس ستواصل الالتزام بكافة بنود الاتفاق، بما في ذلك تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، والعمل على إنجاح مهامها.

ودعا قاسم الوسطاء والولايات المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم، وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته المتواصلة للاتفاق، وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه دون تسويف أو انتقائية.

المصدر / فلسطين أون لاين