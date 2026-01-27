فلسطين أون لاين

الصومال: لن نكون طرفًا في أي مخططات تمسّ الشعب الفلسطيني أو تنتهك حقوقه

27 يناير 2026 . الساعة 07:39 بتوقيت القدس
وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبدي علي

شدد وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبدي علي، على رفض بلاده القاطع لأي محاولات ترحيل أو نزوح قسري بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عبدي علي، في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، إن إجبار الفلسطينيين على الهجرة إلى أرض الصومال أو إقامة قاعدة عسكرية هناك أمر غير مقبول.

وأكد أن الصومال لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها تحت أي ظرف، مؤكدا موقف بلاده الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن الصومال تتطلع إلى دعم أصدقائها وشركائها الدوليين في سبيل إقامة صومال موحد ومستقر.

وجدد وزير الخارجية الصومالي تأكيده أن بلاده لن تكون طرفا في أي مخططات تمس الشعب الفلسطيني أو تنتهك حقوقه، معتبرا أن طروحات التهجير تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والقانون الدولي.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الصومالي في ظل تداول تقارير ومقترحات دولية تتعلق بإيجاد حلول خارج الأراضي الفلسطينية لتداعيات الحرب على قطاع غزة، وهو ما قوبل برفض واسع من دول عربية وإسلامية أكدت تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفضها القاطع لأي مشاريع تهجير أو توطين قسري.

وفي 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وسط رفض مصري عربي دولي، وتأتي جلسة اليوم بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
