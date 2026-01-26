لجنة أهالي المعتقلين تحمل السلطة مسؤولية حياة أحمد شبراوي

فلسطين أون لاين

26 يناير 2026 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
المعتقل السياسي أحمد شبراوي
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين من تدهور خطير في الوضع الصحي للمعتقل السياسي أحمد شبراوي، المحتجز في سجون أجهزة أمن السلطة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، يوم الإثنين، أن المعتقل أحمد شبراوي، من بلدة سلود، يعاني منذ فترة من تراجع حاد في حالته الصحية، جراء إصابته بجلطات متسارعة وفق ما أفادت به عائلته، في ظل إهمال طبي متعمّد تتعرض له حالته داخل أماكن الاحتجاز.

وذكرت العائلة واللجنة أن شبراوي نُقل خلال الأيام الماضية إلى المستشفى بعد تفاقم وضعه الصحي، نتيجة غياب الرعاية الطبية اللازمة داخل سجن بيتونيا في رام الله، مشيرتين إلى أن أجهزة السلطة تواصل تجاهل وضعه الصحي رغم خطورته الواضحة.

واستنكرت اللجنة المعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقل شبراوي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامته.

كما أشارت إلى أن شبراوي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها، إلى جانب باقي المعتقلين السياسيين داخل سجن بيتونيا.

وشددت اللجنة على أن استمرار الإهمال الطبي بحق المعتقل أحمد شبراوي يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياته، داعية إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة والحقوقية، مجددة مطالبتها بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء هذه السياسة التي تعكس ممارسات قمعية وظلمًا ممنهجًا.

#الأسرى #المعتقلين لدى السلطة #السلطة الفلسطينية في رام الله

