إيران تعلن تعظيم قدراتها الدفاعية وتأكيد تعاونها الاستراتيجي مع موسكو وبكين

أكدت إيران، أن قواتها المسلحة تتمتع بقدرات ردع واستعداد دفاعي "غير مسبوقين"، مشددة على الثقة الكاملة في القدرات الذاتية للتصدي لأي تهديدات محتملة، سواء كانت أمنية أو خارجية.

جاء ذلك التصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، الذي أبلغ الصحافيين بأن طهران ليست مستعدة للدفاع عن حدودها فحسب، بل إنها تملك من الخبرات والمعدات ما يجعلها قادرة على مواجهة الاعتداءات بـ"رد مؤلم وموجع".

وحول الموقف الدبلوماسي، أوضح بقائي أن إيران ما تزال متمسكة بالخيار الدبلوماسي كأداة أساسية، لكنه استدرك بالقول إن هذا لا يمنع من اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية السيادة، لافتاً إلى أن أي تدخل خارجي سيقابل بحزم.

كما كشف المتحدث عن استمرار التنسيق الأمني والعسكري مع كلاً من روسيا والصين، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة باعتباره مسؤولية مشتركة.

من ناحيته، جدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي، التأكيد على أن المنظومة الدفاعية للبلاد تشكل درعاً واقياً في مواجهة القوى المعادية، تحديداً الولايات المتحدة و"إسرائيل".

واتهم طلائي هذه القوى باللجوء إلى ما وصفه بـ"الحرب النفسية والإعلامية" بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي، لكنه أكد فشل هذه المحاولات بفضل تماسك الشعب والقوات المسلحة.

وفي سياق مرتبط بالملف الداخلي، شدد غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، على ضرورة التصدي بحزم لمحاولات "الأعداء" استغلال الأوضاع الاقتصادية لإثبات الفوضى. ورأى إيجئي أن محاربة الفساد الاقتصادي تشكل اليوم خط الدفاع الأول الذي يتطلب تعاوناً بين الحكومة والبرلمان.

على الصعيد الإقليمي، نقلت فضائية "كان 14" الإسرائيلية عن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الجنرال براد كوبر، تصريحات أدلى بها خلال اجتماعه مع رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير.

وقال كوبر إن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على اعتماد عمليات عسكرية "قصيرة وسريعة"، مشيراً إلى أن تحقيق "الجاهزية الكاملة" فيما يتعلق بالملف الإيراني يتطلب وقتاً، رغم استعداد واشنطن الدائم لتنفيذ إجراءات محدودة إذا تطلب الأمر ذلك.

المصدر / وكالات