ما حقيقة إرسال مسؤولين إيرانيين رسالةً إلى الرئيس الأمريكي؟

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، مزاعم إرسال المسؤوليين الإيرانيين رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكّداً أنه "كذب بالمطلق".

وأوضح بقائي في تصريح صحفي، أنّ بعض الأخبار "غير الدقيقة" تأتي "ضمن الحرب الإعلامية ضد طهران، وهدفها تضليل الرأي العام".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي

وقال إن "إيران واثقة من قدراتها وقوتها اليوم أكثر من أي وقت مضى، وسترد رداً شاملاً وأكثر إيلاماً على أي اعتداء"، مؤكدًا أنّ بلاده "لم ترحب بالحرب أبداً، لكنها جدية بالدفاع عن نفسها، بحيث لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان".

ولفت إلى أنّ طهران "تقوم بكل ما بوسعها دبلوماسياً"، لكنّ "قواتها المسلحة سترد بحزم على أي انتهاك لسيادة البلاد".

وأشار بقائي إلى أنّ الولايات المتحدة "لا تلتزم عادةً بالقوانين الدولية"، محذّرًا من أنّ انتهاك هذه القوانين سيعود بعواقب وخيمة على المجتمع الدولي.

تأتي تصريحات بقائي، بعد ساعات من نشر صحيفة واشنطن بوست تقريرًا يزعم أن رسالة بعث بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، مشيرةً إلى أنها كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تعليق عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

وادّعت أن عراقجي أرسل الرسالة يوم الأربعاء الماضي بعد أن أدركت طهران أن الولايات المتحدة بدأت بتحريك أصول عسكرية واستعدادات لشن هجوم. وبعد تلقي الرسالة، أبلغ ويتكوف الرئيس ترامب أن إيران ألغت تنفيذ حكم إعدام كان مقررًا بحق نحو 800 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات