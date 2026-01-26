فلسطين أون لاين

الذهب يتجاوز عتبة الـ5 آلاف دولار للأونصة

26 يناير 2026 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
...
بلغ سعر الذهب 5,026 دولارًا للأونصة في التداولات (رويترز)

حقق سعر الذهب مستوى قياسيًا، يوم الاثنين، مع تجاوز الأونصة عتبة الخمسة آلاف دولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.

وبلغ سعر الذهب 5,026 دولارًا للأونصة في التداولات، فيما كان سعر الفضة قد وصل إلى 100 دولار الجمعة للمرة الأولى في تاريخه.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 % في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو 0.18 % إلى 66 دولارًا للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا أو 0.23 % إلى 61.21 دولارًا للبرميل. 

المصدر / وكالات
#أسعار الذهب #ارتفاع أسعار الذهب #الدولار اليوم #الأونصة #اليورو اليوم

