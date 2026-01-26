خروقات إسرائيليَّة متواصلة.. 3 شهداء في قصف جوي ومدفعي على أنحاء بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات جراء القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف وإطلاق الرصاص، بالإضافة إلى وضع مأساوي وسط برد قارس جراء خرقه البروتوكول الإنساني في الاتفاق وعدم إدخال وسائل التدفئة، والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وفي أحدث التطورات، استشهد مواطن وأصيب آخر، مساء اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، استشهاد المواطن محمد عابد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي مدينة غزة.





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن محمد خالد عبد المنعم برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال في منطقة الزرقا بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن مجدي نوفل برصاص قوات الاحتلال قرب بلوك 12 شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

وفي السياق، أصيبت طفلة برصاص جيش الاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي مخيمي البريج وجباليا ومدينتي خان يونس وغزة، في حين أطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال المروحي أطلق النار تجاه الأحياء الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من استمرار قتل المدنيين من جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة، وذلك في سياق نمط موسع من "العنف المستمر" بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بعد عامين من الحرب.

وأكد أجيث سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة، في بيان، أنه "يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار".

وقال: إن "الأزمة في غزة لم تقترب من نهايتها، ولا سيما أن الناس يموتون يوميًّا، سواء في الهجمات الإسرائيلية أو بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، خصوصًا فيما يتعلق بالإيواء، مما أدى لوقوع وفيات بسبب البرد وانهيار المباني على من فيها".

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 486، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,341، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 714 شهيدًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,660 شهيدًا و171,419 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين