مستوطنون يدهسون طفلًا في مسافر يطا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب طفل فلسطيني، الأحد، برضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما هاجم مستوطنون آخرون مزارعين ومنزلًا شمالي الضفة.

أفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا أسامة مخامرة، أن المستوطنين أقدموا على دهس الطفل عبد الكريم موسى العدره بواسطة مركبة "تركترون" في منطقة رجوم إعلي، ما أدى إلى إصابته، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما اعتدى المستوطنون بالضرب على الطفل صلاح إسماعيل العدره، أثناء مهاجمتهم المواطنين ورعاة الأغنام في المنطقة، وتم نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، كما اعتدوا بالضرب على سيدة.

وأشار إلى أن المستوطنين، وتحت حماية جيش الاحتلال، يواصلون مطاردة رعاة الأغنام في منطقة رجوم إعلي، بالتزامن مع إطلاق قطعان مواشيهم في المحاصيل الزراعية وبين الأشجار، ما تسبب بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية.

وأضاف أن المستوطنين يطلقون قطعان المواشي بشكل متكرر بين قرى والتجمعات السكانية بمسافر يطا وشرق يطا، بهدف تخريب المحاصيل الزراعية والأشجار، إلى جانب تنفيذ جولات استفزازية متواصلة، في اعتداءات تتكرر بشكلٍ يومي.

كما أفاد مخامرة بأن مستوطنين يرتدون الزي العسكري احتجزوا ستة مواطنين قرب خربة الفخيت بمسافر يطا، واعتدوا عليهم ونكّلوا بهم، قبل أن يُطلقوا سراحهم، إضافة إلى إطلاق النار في الهواء لترهيب المواطنين.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وخلال عام 2025، ارتكب المستوطنون 4 آلاف و723 اعتداء، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، تشمل قتل وهدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسع استيطاني.