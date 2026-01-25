بالأسماء.. كشف الغاز لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح - 27 يناير

فلسطين أون لاين

25 يناير 2026 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت الهيئة العامة للبترول في غزة، يوم الأحد ، كشف الغاز ،  لتاريخ 27 يناير الجاري لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

كشف الغاز الوسطى( اضغط هنا)

كشف الغاز خانيونس ( اضغط هنا)

كشف الغاز رفح ( اضغط هنا)

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة، إمكانية استفادة القاصرين من منظومة الغاز، شريطة انطباق أحد الشروط المعينة عليهم، موضحة أن الشروط تشمل الحالات التالية:

  1. وفاة  الأبوين أو سفرهم.
  2. وفاة الأب وزواج الأم من شخص آخر.
  3. وفاة الأب وسفر الأم.

رابط التسجيل للاستفادة من الغاز

ودعت الهيئة الشخص المحتضن للقاصرين إلى الدخول إلى الخدمة الإلكترونية الخاصة بحصر بيانات القاصرين عبر الرابط التالي اضغط هنا، وذلك من أجل تعبئة البيانات المطلوبة، مع ضرورة إرفاق الوثائق اللازمة المتعلقة بالوصاية.

للتسجيل في الرابط اضغط هنا

خطوات تحديث الغاز

  1. الدخول إلى الرابط التالي اضغط هنا
  2. تعبئة الحقول المطلوبة بدقة: رقم الهوية، تاريخ إصدار الهوية، المحافظة، المدينة، الحي، رقم الجوال، اسم الموزع.
  3. الانتظار لرسالة تأكيد عبر الجوال أو البريد الإلكتروني بها تفاصيل استلام الأسطوانة.
  4. التوجه إلى الموزع المحدد في الوقت المحدد لاستلام الأسطوانة ودفع الرسوم إن وجدت.
  5. إذا كان الطلب "قيد التنفيذ" (لم يُسلم بعد)، يمكن تعديل بعض البيانات مثل العنوان أو رقم الجوال قبل التصديق النهائي.
#قطاع غزة #غزة #كشف الغاز

