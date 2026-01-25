بالأسماء.. كشف الغاز لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح - 27 يناير

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت الهيئة العامة للبترول في غزة، يوم الأحد ، كشف الغاز ، لتاريخ 27 يناير الجاري لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة، إمكانية استفادة القاصرين من منظومة الغاز، شريطة انطباق أحد الشروط المعينة عليهم، موضحة أن الشروط تشمل الحالات التالية:

وفاة الأبوين أو سفرهم. وفاة الأب وزواج الأم من شخص آخر. وفاة الأب وسفر الأم.

