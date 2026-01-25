متظاهرون في دبلن يطالبون الحكومة باتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن، السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات المتظاهرين، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأناضول بأن المشاركين في المظاهرة ساروا في شوارع وسط دبلن، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتبت عليها شعارات من بينها: "فلسطين حرة"، مطالبين بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.

وكما دعا المتظاهرون الحكومة الأيرلندية إلى اتخاذ خطوات عملية وجدية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والضغط من أجل احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحرك الشعبي في أعقاب مقتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان، السبت، من جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب شهود عيان، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مناطق جنوب شرقي محافظة خان يونس، ضمن نطاق السيطرة المحدد في الاتفاق، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها في المنطقة ذاتها.

ووفق معطيات متداولة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتكررة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار عن مقتل 477 فلسطينيًا وإصابة 1301 آخرين.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى حربًا وُصفت بالإبادة الجماعية، بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت نحو سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، في حين قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.