إصابة عامل برصاص الاحتلال ومستوطنون يهاجمون تجمعاً بدوياً في القدس

أصيب عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، شمال القدس المحتلة، فيما هاجم مستوطنون تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها استلمت عاملا مصابا بالرصاص الحي تحت الركبة، عند حاجز قلنديا العسكري، بعد اجتيازه جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، ونقلته إلى المستشفى برام الله.

من جانب آخر، هاجم مستوطنون، مساء يوم السبت، تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة، ودمروا عددا من المساكن والحظائر، وخربوا ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة، واستولوا على عدد منها، وفق ما أفادت به محافظة القدس.

وأضافت المحافظة أن هذا الاعتداء يأتي عقب اقتحام قوات الاحتلال، في وقت سابق من مساء السبت، للتجمع، وإجبار المتضامنين الأجانب على إخلائه، وإبلاغ المتواجدين فيه بإعلانه "منطقة عسكرية مغلقة" لمدة عام وتسليمهم قرارا بذلك، يمنع بموجبه تواجد أي شخص داخل التجمع.

وبينت المحافظة أنها نفذت بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، ومنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب الاعتداء الأخير قبل أيام، زيارة ميدانية للتجمع، جرى خلالها رصد الأضرار والاحتياجات الأولية للمواطنين، والعمل على توفيرها.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر وصول المواد اللازمة يوم غد لإعادة بناء المساكن المتضررة، إلا أن قرار إغلاق المنطقة عسكريا سيحول دون إدخال هذه المواد.

يذكر أن عددا من المواطنين، ومتضامنيْن أجنبيين، أصيبوا قبل أيام، وأُحرقت عدة مساكن ومركبتين في هجوم للمستعمرين على التجمع.

المصدر / فلسطين أون لاين