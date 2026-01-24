مرسوم ملكي يحظر مرور المعدات العسكرية لإسرائيل عبور الأجواء البلجيكية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلجيكية، يوم السبت، صدور مرسوم ملكي يحظر على الطائرات التي تنقل معدات عسكرية أو أسلحة التوقف أو عبور الأجواء البلجيكية في طريقها إلى "إسرائيل".

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي التزامًا بالقانون الدولي ومحاولة لتجنّب المساهمة في تفاقم النزاع في فلسطين.

وقالت المتحدثة في تصريحات صحفية إن بلجيكا حظرت تصدير ونقل الأسلحة إلى "إسرائيل" التي تُستخدم في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن بلادها "تفعل كل ما في وسعها لتجنّب الإسهام في تفاقم الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ويأتي هذا القرار في سياق تحرك أوسع داخل أوروبا وعدد من الدول الغربية نحو تقييد أو تعليق مبيعات وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المتواصلة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعد بلجيكا من الدول التي شهدت في السنوات الماضية إجراءات قضائية وإدارية لحظر أو تقييد عبور السلاح، إذ أصدر القضاء البلجيكي في 2025 أوامر بوقف عبور أو ترانزيت المعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل عبر موانئ وأجواء البلاد، في سياق معركة قانونية مستمرة حول مسؤولية بلجيكا تجاه الصراع.

المصدر / فلسطين أون لاين