فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سوريا تبدء عملية استخراج نفط الحقول المحررة من "قسد"

في سجون الاحتلال يفتح ملف ابتزاز العائلات الفلسطينية

محتجون في رام الله يطالبون بإلغاء مرسوم قطع مخصصات الأسرى

مقتل شاب في الناصرة بجريمة إطلاق نار

أسهم "إنتل" للرقائق تخسر 17% من قيمتها بعد نتائج مخيبة للآمال

مقتل عنصر أمن بالسويداء إثر خرق جديد لـ"العصابات المتمردة"

مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة جنوبي نابلس

4 شهداء وإصابات في جباليا وخانيونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة

الذكاء الاصطناعي يجمع توأمًا فرّقته مجزرة في غزة

واشنطن تعرض على إيطاليا الانضمام إلى "قوة الاستقرار الدولية" في غزة

مرسوم ملكي يحظر مرور المعدات العسكرية لإسرائيل عبور الأجواء البلجيكية

24 يناير 2026 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
...
بلجيكا تقول إنها ستفعل ما في وسعها لتجنّب الإسهام في تفاقم الوضع الإنساني بغزة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلجيكية، يوم السبت، صدور مرسوم ملكي يحظر على الطائرات التي تنقل معدات عسكرية أو أسلحة التوقف أو عبور الأجواء البلجيكية في طريقها إلى "إسرائيل".

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي التزامًا بالقانون الدولي ومحاولة لتجنّب المساهمة في تفاقم النزاع في فلسطين.

وقالت المتحدثة في تصريحات صحفية إن بلجيكا حظرت تصدير ونقل الأسلحة إلى "إسرائيل" التي تُستخدم في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن بلادها "تفعل كل ما في وسعها لتجنّب الإسهام في تفاقم الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ويأتي هذا القرار في سياق تحرك أوسع داخل أوروبا وعدد من الدول الغربية نحو تقييد أو تعليق مبيعات وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المتواصلة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعد بلجيكا من الدول التي شهدت في السنوات الماضية إجراءات قضائية وإدارية لحظر أو تقييد عبور السلاح، إذ أصدر القضاء البلجيكي في 2025 أوامر بوقف عبور أو ترانزيت المعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل عبر موانئ وأجواء البلاد، في سياق معركة قانونية مستمرة حول مسؤولية بلجيكا تجاه الصراع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلجيكا #تسليح إسرائيل #مرسوم ملكي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة