إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس

أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمالي مدينة القدس.

وقالت مصادر محلية، إن شابًّا أصيب برصاص جيش الاحتلال في قدمه، قرب الجدار الفاصل ببلدة الرام بالقدس، دون مزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة فلسطينيين، ومعظمهم عمال، اجتيازه بحثا عن عمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وتفيد معطيات “الاتحاد العام لعمال فلسطين” باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال، واعتقال أكثر من 34 ألفا آخرين، داخل أماكن العمل، أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة، تمنع سلطات الاحتلال العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

المصدر / فلسطين أون لاين