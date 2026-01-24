قائد القيادة المركزية الأمريكية يجري مباحثات عسكرية في "إسرائيل"

فلسطين أون لاين

24 يناير 2026 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
حاملة الطائرات الأميركية لنكولن في الخليج العربي

ذكرت تقارير إسرائيلية أن براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وصل إلى "إسرائيل"، ومن المنتظر أن يلتقي، في وقت لاحق، اليوم السبت، رئيس أركان الجيش، إيال زامير، وقائد سلاح الجو، تومِر بار.

وتأتي الزيارة وسط تقديرات متصاعدة بقرب استهداف طهران بضربة عسكرية أميركية محتملة مع استمرار حشد قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح، الخميس، بأن أميركا تحرك أسطولاً من السفن نحو إيران، وهدد بعمل عسكري من شأنه أن يجعل الضربات الأميركية السابقة ضد مواقعها النووية "تبدو وكأنها لا شيء" إذا مضت الحكومة قدمًا في عمليات الإعدام "المخطط لها لبعض المتظاهرين"، على حد زعمه.

من جانب آخر، علقت شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقًا في منطقة الخليج العربي.

وذكرت شركة "إير فرانس" في بيان، نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، أنها ألغت رحلاتها بين باريس ودبي أمس الجمعة واليوم السبت، مما أدى إلى تعليق الخدمة بشكل مؤقت إلى الإمارة "بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وأوقفت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) رحلاتها إلى دبي والرياض والدمام في المملكة العربية السعودية وتل أبيب حتى إشعار آخر.

وأوضحت في بيان لها أنه كإجراء احترازي، تتجنب حاليًا التحليق في المجال الجوي لعدد من دول الخليج بالإضافة إلى إيران والعراق وإسرائيل.

المصدر / وكالات
#إسرائيل #إيران #سنتكوم #إيال زامير #براد كوبر

