زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية باليكسير التركية

24 يناير 2026 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
زلزال قوي يضرب ولاية باليكسير التركية (أرشيف)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، قضاء صندرغي في ولاية باليكسير غربي تركيا، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن، وفق ما أعلنت السلطات التركية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الزلزال وقع عند الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 11.04 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ووفق وكالة "الأناضول" التركية فإن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من الولايات المجاورة، بينها بورصة، وإزمير، ويالوا، وكوتاهيا.

وفي منشور على منصة "إن سوشيال"، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن الفرق المختصة باشرت عمليات مسح ميداني لتقييم الأوضاع ورصد أي أضرار محتملة.

بدورها، أكدت "آفاد" في بيان صدر بعد منتصف الليل عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى وقت صدوره، مشيرة إلى أن أعمال المسح الميداني ما تزال متواصلة.

ويُذكر أن قضاء صندرغي نفسه كان قد تعرض لزلزال بلغت قوته 6.1 درجات في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون أن يسفر حينها عن خسائر بشرية.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة. وفي عام 2023، ضرب البلاد زلزال مدمر بقوة 7.8 درجات أسفر عن وفاة أكثر من 53 ألف شخص في تركيا، إضافة إلى مقتل نحو 6 آلاف آخرين في شمال سوريا، وتسبب في دمار واسع طال مئات الآلاف من المباني في 11 ولاية جنوبية وجنوبية شرقية.

