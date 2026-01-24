غزال يقتحم بنكًا في نيويورك ويُطلق إنذار السرقة

شهد أحد البنوك في ولاية نيويورك حادثة غير مألوفة، بعدما اقتحم غزال نافذة مصرف، محطّمًا الزجاج ومُطلقًا إنذار السرقة، ما أدى إلى حالة من الارتباك داخل المكان، قبل أن يتمكن من الفرار دون تسجيل أي إصابات، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها شرطة مقاطعة سوفولك غزالًا يقتحم نافذة أحد فروع المصارف ويركض بشكل عشوائي داخل المبنى، بينما حاول عناصر الشرطة السيطرة عليه.

واستجابت الشرطة لبلاغ إنذار سرقة في فرع "بنك وبستر" ببلدة ريدج في منطقة لونغ آيلاند، ليتبيّن لاحقًا أن “المتسلل” لم يكن لصًا، بل غزالًا ذكرًا اقتحم المصرف بعد تحطيم الزجاج.

ووفق موقع "يورو نيوز"، علِق الغزال داخل المصرف عقب دخوله، وحاول الهرب بحالة من الذعر، متسببًا بفوضى داخل المكان، قبل أن يتمكن عناصر الشرطة في نهاية المطاف من تقييده بحبل وإرشاده إلى خارج المبنى بسلام.

وأكدت الشرطة أن الحادثة انتهت دون وقوع إصابات بين الموظفين أو عناصر الأمن، كما لم يتعرض الغزال لأذى خلال عملية إخراجه

المصدر / وكالات