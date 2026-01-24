وثائق تكشف: "روبيو" صادق بنفسه على قرار ترحيل طلاب بسبب دعمهم لفلسطين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على قرار ترحيل طلاب ناشطين بعد تلقيه إحاطة حول "فلسطين وغزة".

وتشرت "نيويورك تايمز" وثائق أعلنها القاضي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية ويليام جي. يونغ، مشيرةً إلى أن روبيو تلقى إحاطة حول "فلسطين وغزة"، تخص طلابا ناشطين في الولايات المتحدة.

وورد في الإحاطة أن طلابًا موجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة شاركوا في تظاهرات داعمة لفلسطين داخل الجامعات، ونشروا مقالات معارضة ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الوثائق استُخدمت كأدلة في القضايا، تضمنت ملفات ومذكرات متنوعة أعدّتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وأُرسلت إلى وزارة الخارجية، وتحتوي "توصيات رسمية بترحيل 5 طلاب من البلاد".

وصادق روبيو على قرار الترحيل، إلا أن يونغ، قضى بعد مراجعة الإفادات والوثائق، أن واشنطن استهدفت الطلاب لترحيلهم بشكل غير قانوني لمعارضتهم عمليات "إسرائيل" في غزة.

وكان من بين هؤلاء الطلاب المستهدفين، الطالبة التركية رُميساء أوزتورك، التي تدرس مرحلة الدكتوراه في جامعة تافتس، والناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو طالب ماجستير في جامعة كولومبيا.

اقرأ أيضًا: واشنطن تمهّد لترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى دولة عربية



وكان القاضي يونغ قد وافق سابقًا على إبقاء وثائق التحقيقات الفيدرالية سرية، لكنه عاد ووافق الأسبوع الماضي على نشرها استجابة لطلبات مؤسسات إعلامية، معتبرًا أن النشر يخدم “المصلحة العامة”.

وكانت قناة "إن بي سي" قد أفادت سابقا بأن طلابا أجانب في 22 ولاية أمريكية على الأقل قد حُرموا من تأشيراتهم دون تفسير، حيث كان ممثلو الحكومة يرتدون ملابس مدنية ويقبضون عليهم في الشوارع. وفقا للقناة، أبدى الطلاب والمدارس "ارتباكًا واسعا" بشأن أسباب إلغاء التأشيرات وشرعية إجراءات السلطات الأمريكية.

ونقلت "إن بي سي" أيضا عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قيامها بفحص حسابات الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على أسباب سحب تأشيراتهم.

وأشارت إلى أن أي علامات مقلقة محتملة بشأن الطالب يتم نقلها إلى خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، والتي بدورها تطلب من وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان يجب إلغاء تأشيرة الطالب. وفقاً لمصادر القناة، إذا قررت الخارجية إلغاء تأشيرة الطالب، يتم إخطار وكلاء إنفاذ الهجرة والجمارك المحليين بضرورة احتجاز الطالب وترحيله.

يُذكر أنه خلال عام 2024 اندلعت احتجاجات واسعة تضامنًا مع فلسطين في الجامعات الأمريكية، على خلفية الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وانطلقت الاحتجاجات من جامعة كولومبيا قبل أن تمتد إلى أكثر من 50 جامعة في مختلف الولايات، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس.

ويأتي هذا التطور في ظل جدل قانوني وحقوقي متصاعد داخل الولايات المتحدة حول حدود حرية التعبير في الجامعات، واستخدام قوانين الهجرة لمعاقبة النشاط السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين