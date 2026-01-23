الاحتلال يعدم مزارعا فلسطينيا ويحتجز جثمانه جنوب نابلس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد جبريل أحمد جبر قط (59 عاما) مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مادما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة؛ وقد جرى احتجاز جثمانه.

وبحسب مصادر صحافية فلسطينية، فإن الشهيد هو مزارع، وقد أصيب برصاص قوات الاحتلال أثناء عمله بأرضه، وجرى احتجاز جثمانه ونقله إلى جهة غير معلومة.

وكان مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، قد أفاد بأن مواطنا أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ونقلته إلى جهة غير معلومة

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على المزارع قط أثناء عمله في أرضه القريبة من الشارع الالتفافي قرب مستوطنة "يتسهار" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبي نابلس.



