"أوتشا": المنخفض الجوي بغزة تسبَّب بضرر ملاجئ تؤوي 4 آلاف أسرة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن العواصف التي ضربت قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي تسببت بتضرر أو تدمير عدد من الملاجئ التي تأوي قرابة 4,000 أسرة.

وأوضح المكتب الأممي، في تصريحات تابعها "فلسطين أون لاين"، أن الأحوال الجوية القاسية فاقمت من الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا في القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في مواد الإيواء، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ومن جهته، حذر المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، من انخفاض حاد في درجات الحرارة مصحوب برياح قوية تؤدي إلى تفاقم المخاطر على المواطنين في قطاع غزة، لا سيّما في مناطق النزوح والمباني المتضررة.

وأوضح بصل، إن هذه الأجواء الباردة والقاسية تنذر باحتمال انهيار مبانٍ آيلة للسقوط سبق أن تضررت بفعل القصف، كما تهدد بوقوع وفيات وإصابات نتيجة البرد الشديد، خاصة بين الأطفال الرضّع وكبار السن والمرضى، في ظل انعدام وسائل التدفئة وتهالك الخيام وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات الحماية.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني، تعمل ضمن إمكانيات محدودة جداً، وسط نقص حاد في المعدات والوقود، ما يضاعف صعوبة الاستجابة السريعة للنداءات في هذه الظروف.

المصدر / فلسطين أون لاين