فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على الحرارة

محافظة القدس: قانون الكنيست لإقصاء خريجي الجامعات الفلسطينية تشريعٌ عنصري بامتياز

معالم مرجعية من الأزمتين الفنزويلية والإيرانية

واقع التغيير وسياسة هدم الآخرين

"اليونيسيف": ظروف الشتاء تُفاقم الخطر على حياة الأطفال بغزَّة

الدفاع المدني يحذّر من موجة برد قاسية تنذر بوفيات جديدة

كوشنر يستعرض تفاصيل الخطة الرئيسية لبناء "غزة الجديدة"

شظيةٌ واحدةٌ سلبت ندى جمالها وحلمها الدراسي

خبير مصري لـ"فلسطين": انضمام نتنياهو لـ"مجلس السلام" يكشف "لعبةً متفقًا عليها" مع ترامب

طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على الحرارة

23 يناير 2026 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
...
غرق خيام النازحين وسط ظروف إنسانية قاسية في غزة (تصوير: وكالات)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد خاصة يوم السبت من تشكل السيول والفيضانات، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وتساقط البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية #غرق خيام النازحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة