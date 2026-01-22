فلسطين أون لاين

بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

22 يناير 2026
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى (أرشيفية)

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته تحت حماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية ورددوا الأغاني العبرية قبالة قبة الصخرة المشرفة، خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون، باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ باستثناء الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:30، ومسائية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والوجود الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

وأمس الأربعاء، سمحت شرطة الاحتلال، للمرة الأولى، للمستوطنين بإدخال ما يُسمّى "أوراق الصلاة" اليهودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، في خطوة تُعد خرقاً للوضع القائم المتبع بشأن زيارات غير المسلمين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الشرطة سمحت لليهود بإحضار أوراق الصلاة إلى المسجد الأقصى، في مخالفة للتفاهمات السارية منذ ما قبل احتلال شرقي القدس عام 1967، والتي تُنيط بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إدارة شؤون المسجد.

 وأشارت إلى أن عدداً من المستوطنين دخلوا الأقصى وهم يحملون أوراق إرشاد صادرة عن "يشيفات جبل الهيكل"، تضمنت تعليمات للاقتحام ونصوص صلوات.

