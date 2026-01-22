بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال أسرى محررين، في سياق سياسة الاعتقالات المتواصلة بحق المواطنين.

في محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فؤاد دار خليل عقب مداهمة منزله خلال اقتحام بلدة سنجل شمال رام الله، كما اعتقلت الشابين أحمد شادي براش ومحمد منذر عباس من مخيم الأمعري في مدينة البيرة.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة سجى دراغمة عقب مداهمة منزلها خلال اقتحام قرية تياسير شرق مدينة طوباس، كما اعتقلت الشابين فكري فؤاد جمال بني عودة، وحماد محمد سليمان من بلدة طمون.

أما في محافظة أريحا والأغوار، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد أحمد أبو دهوك عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، كما اعتقلت الشابين محمد رفعت مرعي وأحمد هاني أبو جاموس من بلدة العوجا شمال أريحا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن محمد صالح صلاح من بلدة دار صلاح، والشاب سالم ناجي محمد ذويب من بلدة زعترة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ثائر لحلوح خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين، كما اعتقلت الشاب ثائر أبو سند من مدينة جنين.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عيسى عطا الفروخ من قرية خرسا جنوب غرب المحافظة.

يحذر مكتب إعلام الأسرى من استمرار سياسة استهداف الأسرى المحررين واعتقالهم مجددًا، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وتندرج ضمن سياسة عقاب جماعي ممنهجة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى