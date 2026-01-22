"حماس" تدين فرض الخزانة الأمريكية عقوباتٍ على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة قرارَ وزارة الخزانة الأمريكية فرضَ عقوباتٍ على عددٍ من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية الفاعلة في مجال المناصرة والإغاثة الإنسانية.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الخميس، هذه القرارات مجحفةً وظالمة، بُنيت على تحريضٍ من الكيان الصهيوني المجرم، الذي يواصل حربه المفتوحة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية.

وأكدت أنَّ قرارات وزارة الخزانة الأمريكية من شأنها أن تُكرّس معاناةَ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، التي صنعها الاحتلال.

وطالبت "حماس" الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذه الإجراءات المنحازة للاحتلال، والعمل على إلزامه باستحقاقات ما تم الاتفاق عليه، من فتحٍ للمعابر، وإدخالٍ للمساعدات ومستلزمات الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية من ممارسة أعمالها بصورة عاجلة.

المصدر / فلسطين أون لاين