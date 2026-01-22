فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تدين فرض الخزانة الأمريكية عقوباتٍ على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

الستينية العجرمي… نجت من القصف وفقدت الضوء

رسالة الطيراوي… خلافات شخصية داخل «فتح» والسلطة أم أن البيت متآكل من الداخل؟

أبو حسنة: هدم "إسرائيل" مقر الأونروا في القدس سابقة خطيرة تهدد منظومة القانون الدولي

ميزانية "إسرائيل" تحت النار: كلفة الحرب تفجّر العجز السياسي والمالي

قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمنازل.. خروقاتٌ إسرائيلية مُتواصلة في غزَّة

أسعار صرف العملات في فلسطين الخميس 22 يناير

هدم مقر الأونروا في القدس: معركة التصفية تتجدد

طقس فلسطين: غائم جزئيًا وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

8 دول عربية وإسلامية تعلن الانضمام لـ"مجلس السلام" بزعامة ترامب

"حماس" تدين فرض الخزانة الأمريكية عقوباتٍ على مؤسسات وشخصيات فلسطينية

22 يناير 2026 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة قرارَ وزارة الخزانة الأمريكية فرضَ عقوباتٍ على عددٍ من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية الفاعلة في مجال المناصرة والإغاثة الإنسانية.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الخميس، هذه القرارات مجحفةً وظالمة، بُنيت على تحريضٍ من الكيان الصهيوني المجرم، الذي يواصل حربه المفتوحة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية.

وأكدت أنَّ قرارات وزارة الخزانة الأمريكية من شأنها أن تُكرّس معاناةَ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، التي صنعها الاحتلال.

وطالبت "حماس" الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذه الإجراءات المنحازة للاحتلال، والعمل على إلزامه باستحقاقات ما تم الاتفاق عليه، من فتحٍ للمعابر، وإدخالٍ للمساعدات ومستلزمات الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية من ممارسة أعمالها بصورة عاجلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#العقوبات الأمريكية #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الخزانة الأمريكية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة