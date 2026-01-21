دافوس 2026.. أكثر من 60 زعيمًا يتبادلون الرؤى الاقتصادية العالمية

في يناير 2026، احتضنت مدينة دافوس السويسرية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "روح الحوار"، بمشاركة نحو 65 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 850 من كبار التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة. يأتي الاجتماع هذا العام في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية وتكنولوجية غير مسبوقة، ما يجعل الحوار أكثر من مجرد ترف، بل ضرورة، كما أكّد بورغ بريندي، المدير التنفيذي للمنتدى.



مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعد في الدورة الماضية من منتدى دافوس

خلال الاجتماعات والجلسات، أبرز القادة رؤاهم حول التحديات العالمية:

عزيز أخنوش (المغرب): شدد على موقع المغرب الاستراتيجي وإصلاحاته الاقتصادية الداعمة للتنمية.

غي بارميلان (سويسرا): دعا إلى تعاون المجتمع والسياسة والاقتصاد والعلم لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الكبرى.

أورسولا فون دير لاين (الاتحاد الأوروبي): أكدت على تعزيز العلاقات التجارية والتكيف مع التحولات الأمنية.

هي ليفينغ (الصين): دعا إلى التعاون الاقتصادي ورفض الانعزال، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

إيمانويل ماكرون (فرنسا): شدد على ضرورة الدفاع عن التعددية في مواجهة التحولات العالمية.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قطر): دعا الشرق الأوسط إلى توحيد الجهود لبناء أمن مستدام.

مارك ارني (كندا): ركّز على التعامل الواقعي والمرن مع الواقع العالمي بدل انتظار عالم مثالي.

عبد الفتاح السيسي (مصر): شدد على التعاون الدولي لاغتنام الفرص المشتركة وتحقيق التنمية.

كما شارك في الاجتماع قادة من الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، أوكرانيا، إندونيسيا، (إسرائيل)، وغيرها من الدول، ليشكّلوا لوحة دولية واسعة تعكس تنوع القوى السياسية والاقتصادية في العالم.

المصدر / وكالات