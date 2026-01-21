الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، في هدم منزل فلسطيني ببلدة شقبا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي في بلدة شقبا عدنان شلش، إن قوات الاحتلال هدمت منزلًا مكوّنًا من ثلاثة طوابق، ويؤوي 22 فلسطينيًا، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأشار شلش إلى أن قوات الاحتلال هدمت خلال عام 2025 نحو 25 منزلًا ومنشأة في البلدة تحت الذريعة نفسها.

وأوضح أن الاحتلال أنذر بهدم نحو 90 منزلًا إضافيًا في شقبا، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت قوات الاحتلال 538 عملية هدم خلال عام 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، “في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للأهالي”.

