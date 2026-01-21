فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

الإعجاز البياني في القرآن.. جمال الكلمة وروعة التعبير

شهيد في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

معركة خفية في أنفك.. لماذا يُرهق الزكام بعض الناس دون غيرهم؟

الدنمارك: ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد غرينلاند

الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى

"بمشي كتير ورجلي بيوجعوني".. كيف تحوّل مشوار المدرسة في غزة من رحلة آمنة إلى معركة بقاء؟

إقامة مستوطنة "عش الغراب".. تصعيد ممنهج يقطّع أوصال بيت لحم

"ديب سيك" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متقدم للبرمجة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

بالفيديو والصور الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

21 يناير 2026 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
...
توثيق عملية هدم منزل في بلدة شقبا غربي رام الله (تصوير: وكالات)

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، في هدم منزل فلسطيني ببلدة شقبا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي في بلدة شقبا عدنان شلش، إن قوات الاحتلال هدمت منزلًا مكوّنًا من ثلاثة طوابق، ويؤوي 22 فلسطينيًا، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأشار شلش إلى أن قوات الاحتلال هدمت خلال عام 2025 نحو 25 منزلًا ومنشأة في البلدة تحت الذريعة نفسها.

وأوضح أن الاحتلال أنذر بهدم نحو 90 منزلًا إضافيًا في شقبا، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت قوات الاحتلال 538 عملية هدم خلال عام 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، “في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للأهالي”.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #ضم الضفة #عمليات هدم في الضفة #بلدة شقبا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة