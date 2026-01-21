فلسطين أون لاين

"ديب سيك" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متقدم للبرمجة

21 يناير 2026 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

تستعد شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك" لإطلاق الجيل الجديد من نماذجها، V4، منتصف فبراير المقبل، مع تركيز خاص على القدرات المتقدمة في مجال البرمجة.

وفقًا لتقرير صحيفة "ذي إنفورميشين"، أظهرت الاختبارات الداخلية أن V4 قد يتفوق على منافسين مثل "كلود" من أنثروبيك وسلسلة GPT من OpenAI. ويُبرز النموذج قدرته على معالجة أوامر برمجية طويلة ومعقدة بكفاءة عالية، ما يمنح المطورين ميزة مهمة عند التعامل مع مشاريع برمجية ضخمة.

وكانت "ديب سيك"، التي سبق وأعلنت عن تطوير نسخة منافسة منخفضة التكلفة لـ"ChatGPT"، قد واجهت تدقيقًا دوليًا بشأن سياسات الأمن والخصوصية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، التي تتخذ من هانغتشو مقرًا لها، تلعب دورًا محوريًا في خطط الصين لبناء منظومة ذكاء اصطناعي محلية وتعزيز صناعة الرقائق. وقد حظيت نماذجها السابقة مثل V3 وR1 بإشادة واسعة من مسؤولين تنفيذيين في وادي السيليكون.

المصدر / وكالات
