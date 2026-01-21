الدنمارك: ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد غرينلاند

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، إن بلادها لن تتردد في استخدام القوة ضد الولايات المتحدة إذا لجأت إلى القوة العسكرية ضد غرينلاند.

أوضحت فريدريكسن في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى "الاستيلاء" على غرينلاند.

وأشارت إلى أن ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في خطابه المتعلق بغرينلاند.

وأضافت "وعليه، فإننا لن نتجنب القيام بالمثل.. سيكون ذلك نتيجة طبيعية لما يقوله أو لا يقوله الرئيس الأميركي".

ولفتت فريدريكسن إلى أن الأنشطة العسكرية التدريبية في غرينلاند جرى تكثيفها، قائلة إن "زيادة الوجود العسكري في غرينلاند تأتي في إطار عملية الصمود في القطب الشمالي التي ينفذها حلف شمال الأطلسي منذ فترة".

جدير بالذكر أن ترامب أعلن أن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية "لا تزال قائمة".

وأرسلت دول أوروبية عدة خلال الأسبوع الماضي أعدادا محدودة من القوات إلى غرينلاند، في إطار الاستعداد لإجراء تدريبات عسكرية أوسع لاحقا هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تمثل فيه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول السيطرة على غرينلاند تحديا دبلوماسيا وأمنيا لكندا وحلفائها، خاصة في ظل مساعي أوتاوا لإظهار تضامنها مع الشركاء الأوروبيين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التواصل مع واشنطن.

وقالت ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا إنها بدأت إرسال عسكريين إلى الجزيرة لبدء الاستعدادات لتدريبات أكبر في وقت لاحق من العام، في خطوة قابلها الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات من تلك الدول إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة غرينلاند من الدانمارك.

وتعد غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، جزءاً من أراضي الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وصرّحت غرينلاند بأنها لا ترغب في أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة، بينما يقول حلفاء الناتو إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السيطرة على الجزيرة لحماية القطب الشمالي. ولم يتضح بعد ما إذا ستجري مناقشة إجراءات مضادة محتملة في اجتماع الأحد.





المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات